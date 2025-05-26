Orka Holding teknolojik üretim üssünü büyütüyor

Orka Holding, Giresun'daki ikinci fabrikasının açılışını ve üçüncü fabrikasının temel atma törenini gerçekleştirdi. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Yeni yatırımlarımızla sadece modanın değil, gezegenimizin geleceğini koruma sözü de veriyoruz" dedi

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Damat Tween ve D'S damat markalarıyla erkek modasının önde gelen küresel şirketlerinden Orka Holding, Giresun'da basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından, holdingin ikinci fabrikasının açılışı ve üçüncü fabrikasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanları Süleyman Orakçıoğlu, Halidun Orakçıoğlu ile Giteks ve Giysun AŞ ortakları Osman Arar ve Hayrettin Gümüşkaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış ve temel atma töreni, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, Onur Orakçıoğlu, Hüsna Orakçıoğlu Engin, Emir Orakçıoğlu, Orkan Orakçıoğlu ve Sare Orakçıoğlu ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'nun eşi Ahu Orakçıoğlu ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halidun Orakçıoğlu'nun eşi Serpil Orakçıoğlu'nun katılımıyla düzenlendi.

Holding, ikinci fabrikasının faaliyete başlamasıyla birlikte yıllık 2 milyon 300 bin adet üretim kapasitesine ulaşarak lüks erkek modasında Türkiye ve Avrupa'nın en büyükleri arasında yer alıyor.

Yüzde 100 Sürdürülebilirlik felsefesiyle inşa edilen, yapay zeka destekli ve robotik teknolojiye dayanan yeni fabrikada erkek takım elbise, palto, yelek, pantolon ve gömlek üretimi yapılacak.

Fabrika, hazır giyim endüstrisinde 3.0 üretim standartlarına yakın olmasıyla öne çıkıyor.

Temeli atılan üçüncü fabrikasını gelecek yıl ocak ayında hizmete açacak holdingin iki fabrika yatırım bedeli yaklaşık 750 milyon lira olurken, iki fabrikaya 1150 ek çalışanın eklenmesiyle Giresun'da 2 bin 250 kişiye istihdam sağlayacak.

Holding, Damat Tween ve D'S damat markalarıyla İtalya, ABD, Almanya, Rusya, Dubai, Romanya, Azerbaycan ve Güney Afrika gibi 85 ülkede yer alan 420 mağazası, güçlü üretim ve ihracat altyapısıyla kıtalararası büyümesine devam ediyor.

Holdingin üretim üssü Giresun'da 2004'te faaliyetine başlamasının ardından ikinci fabrikasını da hizmete açan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, törendeki konuşmasında, gerçekleştirilen yatırımın, yalnızca bir üretim kapasitesi artışı değil aynı zamanda Amerika, Avrupa ve Asya'daki büyüme planlarının yerli ve milli temeller üzerine inşa edildiğinin somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Moda endüstrisinde rekabetin kurallarını 'sürdürülebilirlik' ve 'dijitalleşme' başlıklarının belirlediğini aktaran Orakçıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Biz de 40 yıllık köklü bir moda mirasına sahip grup olarak, müşterilerimize inovasyon temelli üstün kalite, eşsiz ve zamansız şıklık ve konfor sunuyoruz. Yurt içi ve yurt dışında lüksü ulaşılabilir kılma yaklaşımı sergileyen, içgörü ve öngörü yeteneğine sahip, içerde çalışan, dışarda benzersiz alışveriş deneyimi ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayan ve bunun için büyük emek harcayan bir grubuz. Tüm bu çabalarımız da Türkiye ve dünya çapında yüksek bir tüketim bilincine sahip müşteriler nezdinde artan taleplerle karşılık buluyor. Bu durum bizim için yeni üretim yatırımını zorunlu kıldı. Yeni yatırımlarımızla sadece modanın değil, gezegenimizin geleceğini koruma sözü de veriyoruz.'

Üretimin temelinde kadın çalışan var

Holdingin dünya moda endüstrisindeki üretim ve ihracat gücünü artıran yeni yatırımları hakkında bilgi veren Süleyman Orakçıoğlu, 'Yeni yatırımlarda üretim anlayışımızın temelini oluşturan ve çalışanlarımızın yüzde 80'ini oluşturan kadın istihdamına verdiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz. Yeni fabrikadaki çalışanlarımızın tamamına altı aylık yoğun bir mesleki eğitim sonrası iş garantisi veriyoruz. Bu süreçte eğitime katkı ve desteklerini esirgemeyen İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, Giresun İŞKUR İl Müdürü Mustafa Sarı'ya ayrıca teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

Orakçıoğlu, müşteri memnuniyeti, öngörülebilir tedarik zincirleri ve rekabetçi üretim koşulları için doğru ürüne doğru fiyat yaklaşımı uygulanan fabrikalarında Karadeniz'in doğal zenginliklerinden ilham alarak çevreye duyarlı üretim anlayışını sanayiyle buluşturduklarının altını çizdi.

Kendi elektriğini güneşten üreten, kömür yerine biyokütle kullanan ve kimyasal atık oluşturmadan üretim yapan fabrikalarının, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu altyapısıyla karbon ayak izini en aza indirdiğini söyleyen Orakçıoğlu, Sıfır Atık Belgesi'ne sahip olan tesislerinin, yağmur suyu toplama sistemlerinden sensörlü lavabolara kadar her ayrıntıda sürdürülebilirliği esas alarak bölgenin çevreci üretim vizyonuna öncülük ettiğini vurguladı.

Yapay zeka ve robotik teknoloji yardımıyla yeni fabrikada ilk kez 'Smart Tailoring' (Akıllı Üretim) yapacaklarının da müjdesini veren Orakçıoğlu, 'Smart Tailoring ile kişiye özel ölçülerde adet bazında seri üretim yapabileceğiz. Böylece siparişten adrese teslim yaparak geleceğe liderlik eden bir uygulamaya daha başlamış oluyoruz.' dedi.

Orakçıoğlu, fabrikada hazır giyim sektöründe üretim verimliliğini artırmak ve hatasız üretimi standartlaştırmak amacıyla dijitalleşmeyi de merkeze aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

'Makine parkurumuzu yapay zeka destekli ve robotik teknolojiyle güçlendirdik. Yapay zeka ile terzilik yapacağız. Veri odaklı üretim ve dijital izlenebilirlik kabiliyetiyle Giresun'u yalnızca doğal güzellikleriyle değil, teknolojik tekstil üretimiyle de öne çıkarıyoruz. Tüm üretim süreçlerinin takibi ve sağlanan verilerin işlenmesine yönelik kendi yazılım sistemimizi kullanıyoruz. Böylece kağıtsız fabrika hedefinde sona yaklaştık.'

'New Jersey'de kuracağımız lojistik merkezimiz, operasyonlarımızın kalbi olacak'

Grubun bu yılki büyüme hedeflerine değinen Süleyman Orakçıoğlu, 'Orka Holding olarak köklerimiz bu topraklarda ama vizyonumuz küresel. 2024'te Atlanta'daki Lenox Square alışveriş merkezinde Damat Tween mağazamızı açmıştık. Şimdi sırada Miami ve New York var. Önümüzdeki dönemde New Jersey'de kuracağımız lojistik merkezimiz, ABD genelindeki omnichannel (çok kanallı pazarlama stratejisi) operasyonlarımızın kalbi olacak. ABD'de hedefimiz üç yılda 10 mağaza ve güçlü bir dijital ekosistemle Damat Tween'i Amerikan erkek modasının referans markası haline getirmek.' değerlendirmesinde bulundu.

Modanın kalbi İtalya'da Bologna merkezli yapılanmalarında ise Avrupa'daki varlıklarını giderek güçlendirdiklerinin altını çizen Orakçıoğlu, 'Bologna'daki merkezimiz, sadece lojistik değil aynı zamanda tasarım, koleksiyon geliştirme ve pazar analitiği gibi katma değerli tüm süreçlerin merkezi haline geldi. Halen İtalya’da 6 mağazamız, 30 korner'a ulaşacak satış noktamızla çok daha büyük bir ölçeğe ulaşacağız. İngiltere ve Fransa gibi pazarlarda da örnek başarıyı ortaya koyacağız.' diye konuştu.

Orakçıoğlu, bu yıl grup ihracatında 55 milyon dolar, gelecek yıl ise 70 milyon dolar hedeflediklerini aktardı.

Bu yılki grup ciro hedeflerinin yüzde 40 büyüme ile 8,5 milyar lira olduğunu söyleyen Orakçıoğlu, ayrıca e-ticaret ve e-ihracatta da güçlü bir büyüme ivmesi yakalamış durumda olduklarına dikkati çekti.

Orakçıoğlu, 'Bu yılın ilk beş ayında geçen yıla kıyasla e-ticarette adette yüzde 33, ciroda yüzde 56 büyümeyi başardık. Aynı dönemde e-ihracatta ise adette yüzde 131, ciroda yüzde 60 artış sağladık. Avrupa başta olmak üzere e-ihracat tecrübemizle yurt dışı satışlarda daha da büyümeye hazırlanıyoruz.' şeklinde konuştu.

Grup olarak kilogram başına ihracat birim değerinden elde ettikleri başarıya da işaret eden Orakçıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

'Bugün Almanya'dan ithal ettiğimiz bir lüks otomobil markasının kilogram birim değeri 43 avro. Bizim ise takım elbisede Almanya'ya yaptığımız ihracatta kilogram başına birim değerimiz 133 avroya ulaştı. Bu rakamları gümrük beyannameleri ile ispatlarız. Bu noktada şunu özellikle vurgulamak isterim ki, Türkiye'nin özellikle stratejik önem taşıyan büyük ölçekli yatırımlarını destekleyecek proje bazlı teşvik sistemine önem vermesi gerekiyor. Sektör ayrımı yapmadan, yüksek ihracat performanslarına bakarak ve katma değer yaratan projelere teşvik verilmeli.'