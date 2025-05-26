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'Mezar ayarla' dedi, sevgilisini öldüresiye dövdü

'Mezar ayarla' dedi, sevgilisini öldüresiye dövdü

Konya'da Hüseyin Sucu isimli saldırgan, üniversite öğrencisi eski sevgilisi Sıla A.'yı korkunç şekilde darp etti. Saldırganın genç kızı darp etmeden önce söyledikleri kan dondurdu. "Sana çok güzel bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim" diyen Sucu hakkında toplamda 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.

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KONYA'da yaşanan olay kan dondurdu. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sıla A., erkek arkadaşı Hüseyin Sucu ile ayrılmak isteyince olanlar oldu. Ayrılık fikrini kabullenemeyen Sucu, adeta dehşet saçtı. Genç kızı son kez konuşmaya çağıran Sucu, "Sana çok güzel bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim" diyerek saldırmaya başladı. Genç kızı korkunç şekilde darp eden saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu.

"Sana çok güzel bir sürprizim var"

Sucu, akrabası Bayram T. (42) ile birlikte Sıla A.'yı almaya gitti. Araca binen genç kıza, "Sana çok güzel bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim" diyerek korku dolu anlar yaşattı. Sıla A., araçtan inmek istediğinde ise şaka yaptığını iddia eden Sucu, genç kızı bir kafeye ve ardından eğlence merkezine götürdü.

Sabaha karşı araçta başlayan vahşet, Hüseyin Sucu'nun Sıla A.'yı darp etmesiyle devam etti. "Ben sana demedim mi, seni döve döve öldüreceğim" diyerek genç kızı darp eden Sucu, daha sonra Sıla A.'yı evine götürerek şiddete devam etti. Sucu'nun bir arkadaşına, "Bugün cenazemiz var, cenazenin adı Sıla A., bir mezar ayarla" dediği iddia edildi. Sabah saatlerinde evden ayrılabilen Sıla A., emniyete giderek şikayetçi oldu.

İstenen ceza belli oldu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hüseyin Sucu hakkında şu suçlardan hapis cezası istendi:

Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık: 6 yıl 8 aya kadar, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma: 7 yıla kadar, Kadına karşı basit yaralama: 1 yıla kadar, sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı: 5 yıla kadar. Ayrıca, olayda yardım eden sıfatıyla Bayram T. hakkında da "Kadına karşı basit yaralama" ve "Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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