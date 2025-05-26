Polis atamaları artık görev puan sistemine göre olacak! Ali Yerlikaya polis görev puanı nedir açıkladı
Bu yıl ilk kez uygulanacak olan polis atama sistemini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Ali Yerlikaya'nın açıkladığı yeni sistemde polisler görev puan sistemine göre atanacak. Polis görev puanı ‘’Günlük Görev Yeri Puanı’’ ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor. İşte polis atama yönteminde uygulanacak görev puan sisteminin detayları.Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında polis atamaları ile ilgili yeni sistem hakkında bilgi verdi. Ali Yerlikaya, "2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz sistemle yapılacak" dedi.
Polis ataması görev puanına göre olacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yeni sisteme ilişkin açıklaması şöyle:
-Bakanlık olarak "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’le görev puanı sistemini getirmiştik. Ve bu yönetmelik, 6 Mart 2025 tarihinde, Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Bu sistemle birlikte artık, tıpkı öğretmenlerimizde ve sağlık çalışanlarımızda olduğu gibi; polislerimiz de görev puanlarına göre atanacak.
İlk kez bu sistemle atama yapılacak
-2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz sistemle yapılacak. Birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye bin 707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisimizin, atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz.
POLİS GÖREV PUANI NASIL BELİRLENİYOR?
‘’Günlük Görev Yeri Puanı’’ ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor. Günlük görev yeri puanı ise birinci ve ikinci bölgede bulunan illerimiz ile İstanbul ilimiz için ‘’Ek Puan’’ verilmesi, iki… Ticaret Bakanlığı Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan, il ve ilçelerin “Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması", üç son 5 yıllık süreçte, tercih edilme ve atanma oranlarına göre belirlenen “İl Tercih Edilme Puanı”,dört son 5 yıllık süreçte, birimde personel başına düşen olay sayısıyla belirlenen ‘’İş Yükü Puanı’’ İşte bu 4 kritere göre ortaya çıkan puanların toplamı, ğersonelin ‘’görev puanını’’ oluşturacak.
ŞARK GÖREVİNDE OLANLARA PUAN AVANTAJI
-Bu sistemle birlikte artık zor şartlarda, mahrumiyet bölgelerinde, görev yapan personelimize puan avantajı geliyor. İstanbul gibi yüksek nüfuslu, görev yoğunluğu fazla olan illerimizde ve Şark görevinde olan personelimize, daha fazla puan verilerek, atama sıralamasında avantajlı konuma gelmesi sağlanıyor.