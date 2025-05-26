Polis atamaları artık görev puan sistemine göre olacak! Ali Yerlikaya polis görev puanı nedir açıkladı

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan polis atama sistemini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Ali Yerlikaya'nın açıkladığı yeni sistemde polisler görev puan sistemine göre atanacak. Polis görev puanı ‘’Günlük Görev Yeri Puanı’’ ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor. İşte polis atama yönteminde uygulanacak görev puan sisteminin detayları.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında polis atamaları ile ilgili yeni sistem hakkında bilgi verdi. Ali Yerlikaya, "2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz sistemle yapılacak" dedi.

Polis ataması görev puanına göre olacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yeni sisteme ilişkin açıklaması şöyle:

-Bakanlık olarak "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve

Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’le görev puanı sistemini getirmiştik. Ve bu yönetmelik, 6 Mart 2025 tarihinde, Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu sistemle birlikte artık, tıpkı öğretmenlerimizde ve sağlık çalışanlarımızda olduğu gibi; polislerimiz de görev puanlarına göre atanacak.

İlk kez bu sistemle atama yapılacak

-2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz sistemle yapılacak. Birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye bin 707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisimizin, atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz.