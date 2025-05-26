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Antalya'da bir baba oğlunu boş araziye çağırıp öldürüldü

Antalya'da bir baba oğlunu boş araziye çağırıp öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir baba, oğlunu konuşmak için boş araziye çağırdı. İkili arasında arazide çıkan tartışmada baba oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü. Evlat katili ikametinde gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak’ta bir süredir aralarında sorun olan baba Ali T. (60) konuşmak için oğlu Barış T'yi (25) boş araziye çağırdı.

Burada konuşmaya başlayan baba ve oğul arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali T. yanındaki bıçakla oğlunu birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Barış T’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüpheli Ali T. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince aynı sokaktaki ikametinde yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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