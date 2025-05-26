CHP'nin 'şaibeli kurultay' davasında yeni gelişme

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasına ilişkin açılan davada mahkeme duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

Abone ol

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 30 Haziran'a ertelendi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Davaya gelen evrakları okuyan mahkeme hakimi, CHP'li bazı delegelerce, 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı ve kurultayda alınan kararların iptali talebiyle Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın, bu dosyayla birleştirildiğini bildirdi.

Birleşen davaya ilişkin taraf avukatlarına söz verildi. Avukat Üregen, 38. Olağan Kurultay'ın iptaline ilişkin davanın, ortaya çıkan ciddi usulsüzlükler ve hukuka aykırılıklar sebebiyle açıldığını kaydederek, 21. Olağanüstü Kurultayı'nın, iptal davasını konusuz bırakmak maksadıyla yapıldığını söyledi.

Dava konusu olayın kamu düzenini sarsacak etkiler doğuracağının açık olduğunu savunan Üregen, "Kurultay iradesi net bir şekilde sakatlanmıştır. Bu nedenle yargılamanın uzatılması değil, bir an evvel sonuçlandırılması hukuk güvenliği açısından da zorunludur. Dava konusu işlemin açıkça kamu düzenine aykırı olduğu sabittir. Bu nedenle davamızın kabulünü talep ederiz." diye konuştu.

Davalı avukatı Çağlar Çağlayan ise 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti.

Olağanüstü kurultayda yeni bir seçim yapıldığını ve sonuçlandığını dile getiren Çağlayan, "Anlaşılan o ki her ne kadar seçim yapılacaksa, o kadar dava açılacaktır. Olağanüstü kurultayın iptalini talep edip olağan kurultay öncesindeki yönetimin, yönetime gelmesini talep etmenin hukukta herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Mahkemenin, davanın reddine karar vereceği görüşündeyiz." dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, 21. Olağanüstü Kurultayı'na yönelik ihtiyati tedbir talebini reddetti.

CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak, 4-5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerli olan parti tüzüğünün istenmesine hükmeden mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturmadaki son durumun bildirilmesini karar verdi.

Duruşma 30 Haziran'a ertelendi.

CHP'li Tanal, adliye önünde açıklama yaptı

Duruşmanın ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal adliye önünde açıklama yaptı.

CHP'nin kamu düzenini bozmaya yönelik bir amacının olmadığını, kamu düzenini yürütmek ve oturtmak için Kurultayı gerçekleştirdiğini söyleyen Tanal, "Davayı açanların aktif bir husumeti yoktur. Bu davayı açmakta hiçbir menfaatleri de yoktur. Tamamen siyasi amaç güdülen bir davadır. Aslında davanın bir an önce bu şekliyle reddedilmesi gerekirken, uzatılması bile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na aykırıdır." diye konuştu.

Seçim öncesi ve seçim sırasındaki olayları Asliye Hukuk Mahkemesi'nin değil ilçe seçim kurulunun takip etmesi gerektiğini savunan Tanal, ilçe seçim kurulunda kararların kesinleştiğini, yapılan işlemlere herhangi bir itiraz olmadığını söyledi.

Olayın geçmişi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.