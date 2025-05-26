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Kurban kesim ücret tarifesi belli oldu!

Kurban kesim ücret tarifesi belli oldu!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken, vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını inceliyor. 2025 Kurban Bayramı öncesi Muğla Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban satış ve kesim yerlerine ilişkin kararlarını açıkladı. Karara göre, yılki kurban kesim ücret tarifesi de belli oldu.

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Muğla Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu yaklaşan Kurban Bayramı kurbanlık kesim ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre büyükbaş hayvan kesim ücreti 6 bin TL, küçükbaş hayvan kesim ücreti ise 800 TL olarak belirlendi. Kesim işlemleri yalnızca belediyelere ait mezbahalarda ve Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen yetkili kesim alanlarında yapılabilecek. Açık alanlarda ve sokakta kurban kesimine kesinlikle izin verilmeyecek.

KESİMDE KASAP VE DİN GÖREVLİSİ ZORUNLULUĞU

Komisyon kararında, kurban satış alanlarının üstü kapalı, çevresi ise brandayla çevrili şekilde, su, tuvalet, lavabo gibi sosyal ihtiyaçlara uygun biçimde hazırlanacağı vurgulandı. Kesim yerlerinde ise veteriner hekim, eğitimli kasap ve din görevlisi bulundurulması zorunlu tutuldu.

Vatandaşların, sağlıklı ve belgeli hayvanları tercih etmeleri gerektiği belirtilirken, kaçak hayvan nakli ve izinsiz kesimlere karşı denetimlerin sıkılaştırılacağı ifade edildi. Komisyon, kurbanlık alım-satım ve kesim işlemlerinde çevre temizliği, hijyen, halk sağlığı ve güvenliğin ön planda tutulacağını ifade etti.

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