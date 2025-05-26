Emlak vergisinde son tarih yaklaşıyor

31 Mayıs’ta sona erecek emlak vergisi birinci taksit ödemesi için cezasız ödeme süresi, hafta sonu nedeniyle 2 Haziran Pazartesi gününe kadar uzadı. Emekliler, engelliler, hiçbir geliri olmayanlar ve şehit yakınları belirli koşullarla vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Tek konut sahibi olma, brüt 200 metrekare sınırı ve gelir kriterleri bu yıl da muafiyetin temel şartlarını oluşturuyor.

Abone ol

Emlak sahibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi takvimi işlemeye devam ediyor. 2025 yılı emlak vergisinin ilk taksit ödemesi için belirlenen cezasız süre, 31 Mayıs’ta sona erecek. Ancak bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, ödemeler 2 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Vatandaşlar, vergiye konu olan taşınmazın kayıtlı bulunduğu belediyelerin gişelerine giderek veya ilgili belediyelerin internet siteleri üzerinden e-ödeme hizmetiyle yükümlülüklerini yerine getirebiliyor.

MUAFİYET ŞARTLARI VE İSTİSNALAR NETLEŞTİ

Ekonomim'in haberine göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı gruplar emlak vergisinden muaf tutulacak. Buna göre;

Emekliler,

Hiçbir geliri olmayanlar,

Engelliler,

Gaziler ile

Şehitlerin dul ve yetimleri, belirli koşulları sağlamaları halinde sıfır oranlı emlak vergisi (muafiyet) uygulamasından yararlanabiliyor.Sen

TEMEL MUAFİYET KOŞULLARI

Muafiyetin geçerli olması için başlıca şart, sahip olunan tek konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi geçmemesi. Birden fazla konuta sahip olanlar bu haktan faydalanamıyor. Ayrıca istisna kapsamındaki konutun, sahibine herhangi bir kira ya da ticari kazanç sağlamaması gerekiyor.

EMEKLİLERE ÖZEL DURUMLAR

Sadece emekli maaşı alan vatandaşlar bu muafiyetten doğrudan yararlanabiliyor. Ancak 2024 yılı itibarıyla menkul sermaye iradı (faiz, temettü vb.) geliri 230 bin TL’yi aşmayan emekliler, diğer şartları sağlamaları halinde yine vergi ödemekten muaf olabilecek.

ÖZEL DURUMLAR: ENGELLİLER, DUL AYLIĞI ALANLAR, EŞİ ÇALIŞAN EV KADINLARI

Engelli bireyler için gelir şartı aranmıyor. Kendi adına kayıtlı konutunu kiraya verip aile yanında yaşayan engelliler de muafiyetten yararlanabiliyor.

Aynı şekilde SGK’dan birden fazla maaş (emeklilik, dul, yetim) alanlar da muafiyet kapsamına giriyor.

Ev hanımları, eşleri çalışsa bile, eğer üzerlerine kayıtlı tek bir konut dışında gelirleri yoksa vergi muafiyetinden yararlanabiliyorlar.

VERGİ MUAFİYETİNE BAŞVURULAR VE TAKİP

İlgili muafiyet hakkını kullanmak isteyen vatandaşların, taşınmazın bulunduğu belediyelere başvurarak “İndirimli Bina Vergisi Formu” doldurmaları gerekiyor. Form, her yıl yenilenmediği takdirde geçerliliğini korumaya devam ediyor.