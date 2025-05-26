Komşu kavgası! Satır ve bıçakla saldırdılar, yaralılar var

Çorum'da komşular arasında çıkan bıçak ve satırlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Akken 4. Cadde'de Hayrettin B. (55) ile komşusu Hamdi O. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini satır ve bıçakla yaraladı.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici aletle yaralanan Hayrettin B, Hamdi O. ve Can Y. (13) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler çöpte buldu

Polis olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, kavgada kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile çöp konteynerine atılmış satır ele geçirildi.