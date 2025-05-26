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Mitsubishi'den yeni nesil otomasyon ve yazılım sistemleri

Mitsubishi'den yeni nesil otomasyon ve yazılım sistemleri

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri, WIN Eurasia Fuarı'nda dijital ikiz ve yapay zeka teknolojilerine odaklanan çözümlerini sergileyecek.

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Şirketin fuarda öne çıkaracağı, "Smart Cell: Digital Twin Monitoring (Akıllı Hücre: Dijital İkiz İzleme Paneli)" isimli uygulama sayesinde üretim süreçlerinin dijital ikiz teknolojisiyle nasıl anlık olarak izlenebildiği katılımcılarla paylaşılacak.

ICONICS SCADA altyapısıyla geliştirilen bu simülasyon, "Sanayi 4.0"ın sunduğu olanakları ortaya koyacak. Bu kapsamda dijitalleşmenin bir diğer önemli ayağı olan sanal simülasyon ortamları da ziyaretçilere tanıtılacak.

Aynı zamanda şirketin 3D simülasyon yazılımı "MELSOFT Gemini" sayesinde ziyaretçiler, otomasyon süreçlerinin sanal ortamda nasıl çalıştığını birebir gözlemleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Geçgel, fuarda yer almaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Geçgel, "Fabrika otomasyon sistemlerimizde sunduğumuz ileri teknolojilerle, endüstriyel dijitalleşme sürecine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu yıl standımızda; akıllı üretimden yapay zekaya, dijital ikiz teknolojisinden entegre otomasyon çözümlerine kadar birçok yeniliği ziyaretçilerimizin birebir deneyimleyebileceği bir ortam sunacağız." ifadelerini kullandı.

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