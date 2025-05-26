Kayağa gitmişlerdi! 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

İsviçre'de kayağı giden 5 kayakçının, 4 bin metrede terk edilmiş kayaklarının görülmesini ardından arama kurtarma ekibi harekete geçti. arama-kurtarma ekipleri kayakların sahiplerinin cansız bedenlerine ulaşırken, kayakçıların kimliği henüz belirlenmedi.

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İsviçre'de Valais Kantonu'nda yer alan Zermatt yakınlarındaki Rimpfischhorn Dağı'nda 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, 4 bin metrede terk edilmiş kayaklarla ilgili gelen ihbar üzerine bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

Açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin İtalya sınırına yakın bölgede havadan ve karadan yaptıkları aramaların ardından cesetlerin Adlergletscher Buzulu yakınlarında bulunduğu duyurdu.

Kayakçıların ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığı, henüz kimlik tespiti yapılmadığı ifade edildi.