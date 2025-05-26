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Rusya duyurdu: Putin'in helikopterine İHA saldırısı

Rusya duyurdu: Putin'in helikopterine İHA saldırısı

Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Ukrayna tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in helikopterine İHA saldırısı yapıldığını açıkladı. Daşkin, “Bu nedenle biz eş zamanlı olarak hem hava savunma mücadelesi yürüttük hem de Devlet Başkanı’nın helikopterinin havadaki güvenliğini sağladık” dedi.

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Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının, Kursk bölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in helikopterini hedef alarak saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

 PUTIN'İN HELİKOPTERİNE İHA SALDIRISI

Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçlarının (İHA), Kursk bölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in helikopterini hedef aldığını öne sürdü. Daşkin’in verdiği bilgilere göre, saldırı gerçekleştiği sırada Putin’in helikopteri havadaydı ve Ukrayna İHA’larına karşı yoğun bir savunma operasyonu yürütülüyordu. Komutan, Ukrayna güçlerinin saldırıyı şiddetlendirdiğini, Putin’in helikopterinin bölgede uçtuğunu fark ettikten sonra da ona yoğunlaştıklarını bildirdi.

"PUTIN'IN GÜVENLİĞİNİ SAĞLADIK"

Daşkin, “Bu nedenle biz eş zamanlı olarak hem hava savunma mücadelesi yürüttük hem de Devlet Başkanı’nın helikopterinin havadaki güvenliğini sağladık” dedi.

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