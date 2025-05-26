Ankara’da ormanlara giriş yasaklandı

Ankara Valiliği, orman yangını riskine karşı 10 Haziran–30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Yasak, milli park ve mesire alanlarını kapsamazken, kamp, çadır ve ateşli piknik gibi faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getirildi.

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Ankara Valiliği, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı il genelinde ormanlık alanlara girişleri geçici olarak yasakladı. 10 Haziran 2025 tarihinden başlayarak 30 Eylül 2025’e kadar sürecek yasak kapsamında, kent sınırları içerisindeki tüm orman alanları korunma altına alınacak. Yasak, mesire alanları, milli parklar ve tabiat parklarını kapsamayacak şekilde sınırlandırıldı.

YANGIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEM PAKETİ GENİŞLETİLDİ

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgaları, düşük nem oranı ve rüzgar gibi meteorolojik risk faktörlerinin orman yangını olasılığını artırdığına dikkat çekildi. Açıklamada, özellikle anız yakımı, tarla temizliği, enerji nakil hatlarındaki arızalar ve dikkatsizlik sonucu çıkan yangınların ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, Ankara genelinde orman yangınlarıyla mücadele stratejisi doğrultusunda ilave önlemler hayata geçirildi.

KİMLER GİREBİLECEK, NERELER YASAK?

Valilik kararına göre, 10 Haziran–30 Eylül tarihleri arasında milli park, mesire alanı ve tabiat parkları dışındaki tüm ormanlara girişler yasaklandı. Ancak bu yasağın bazı istisnaları bulunuyor:

Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilen kişiler,

Yetkili kamu görevlileri,

Ormancılık faaliyetlerini sürdüren firma ve kişiler ile bu faaliyetleri denetleyen orman idaresi personeli,

KAMP VE ATEŞLİ PİKNİK YASAKLANDI

Ayrıca kamp ve çadır faaliyetlerine de sınırlama getirildi. Kamping işletmeleri hariç, ormanlık alanlarda kamp yapmak ve çadır kurmak tamamen yasaklandı. Piknik yapmak isteyen vatandaşlar ise yalnızca yetkili idarelerin denetiminde bulunan mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda belirlenen saat aralığında (08.00–20.00) bu faaliyetlerini gerçekleştirebilecek.

Bu alanlarda da sadece idarece belirlenen ocak, mangal ve barbekü alanlarında ateşli pikniğe izin verilecek. Saat 20.00’den sonra bu bölgelerde kamp yapmak ve çadır kurmak da yasak kapsamına alındı.