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Alman büyükelçi sınırları aştı Uganda askeri ilişkileni askıya aldı

Alman büyükelçi sınırları aştı Uganda askeri ilişkileni askıya aldı

Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF), Almanya ile tüm savunma ve askeri işbirliği faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

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Uganda Savunma Bakanlığı Kamu Bilgilendirme Müdür Vekili Chris Magezi, X üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kampala Büyükelçisi Matthias Schauer'in ülkede yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak güvenilir istihbarat raporları doğrultusunda bu kararın alındığını belirtti.

Raporlarda Schauer'in, Uganda hükümetine karşı faaliyet gösteren gayriresmi siyasi-askeri yapılarla ilişki içinde olduğunun tespit edildiğini savunan Magezi, bu kararın Schauer'in bu gruplarla ilişkisine dair durumun tam olarak aydınlatılmasına kadar yürürlükte kalacağını vurguladı.

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