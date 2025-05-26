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Gazze'de can kaybı 54 bini aştı

Gazze'de can kaybı 54 bini aştı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 54 bini aştı. Yaralıların sayısı ise 122 bin 797’ye ulaştı. Son 24 saatte ise 38 kişi yaşamını yitirdi, 204 kişi yaralandı.

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İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar, bölgedeki insani krizi derinleştirmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 38 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 204 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Böylece saldırıların başından bu yana ölenlerin toplam sayısı 54 bine, yaralıların sayısı ise 122 bin 797’ye yükseldi.

Bakanlık, bu verilerin yalnızca Gazze’nin güneyinde faaliyet gösteren hastanelere ulaştırılan bilgilerle sınırlı olduğunu, kuzeydeki sağlık altyapısının büyük ölçüde çöktüğünü ve enkaz altında hâlâ çok sayıda cansız bedenin bulunduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırıları nedeniyle, sağlık sisteminin iflas ettiği Gazze’de temel insani ihtiyaçlara erişim de neredeyse imkânsız hâle geldi. Uluslararası kuruluşlar, devam eden bombardımanların durdurulması ve kalıcı ateşkes çağrılarını yineliyor.

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