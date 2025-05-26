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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan kişi sayısı belli oldu

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan kişi sayısı belli oldu

Süper Lig şampiyonu Galatasaray; Yenikapı'daki organizasyonla kupasını alırken, kutlamalara katılan kişi sayısı belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupasını Yenikapı'da düzenlenen görkemli törenle aldı.

Sarı - kırmızılıların 2 gün süren kutlamasında birçok sanatçı sahne alırken, geçtiğimiz gün yapılan kupa seremonisine katılan taraftar sayısı belli oldu.

Yenikapı Miting Alanı'ndaki kutlamada yaklaşık 700 bin kişinin yer aldığı belirlendi.

Sarı - kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz pazar günü yağmurlu havaya rağmen alanı hınca hınç doldurdu ve etkinliği sonuna kadar takip etti.

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