İlhan Şeşen hayatını kaybetti

"Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda Kalmalı", "Rüzgar", "Neler Oluyor Bize" ve "Aşık Oluyorum Eyvah" adlı şarkıların da aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen yaşamını yitirdi.

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Ünlü sanatçı İlhan Şeşen'den sevenlerini yasa boğan haber geldi. Akciğer kanseriyle mücadele eden usta sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören 77 yaşındaki Şeşen'in vefatı, sanatçının sosyal medya hesabından yapılan, "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fırat, kızı Melis ve torunu Nefes" paylaşımı ile duyuruldu.

İlhan Şeşen kimdir?

İlhan Şeşen, 18 Haziran 1948'de Manisa'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Şeşen, müzik kariyerine başlamadan önce 10 yıl boyunca serbest avukat olarak görev yaptı. Ancak müzik tutkusu ağır bastı ve 1968 yılında dans müziği orkestralarında şarkıcılıkla sahneye adım attı.

Aynı yıl gitar çalmayı öğrenen Şeşen, 1971’de ilk kırkbeşlik plağı “Kavga” ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Grup Gündoğarken ile yükseliş

1983 yılında hukuk mesleğini tamamen bırakan sanatçı, yeğenleri Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen ile birlikte Grup Gündoğarken’i kurdu. Grup, 80’li ve 90’lı yıllarda önemli başarılara imza attı ve Türk müziğine kalıcı eserler kazandırdı.

Solo kariyerinde unutulmaz albümler

Grubun çalışmalarına ara verdiği dönemde 1994 yılında “Aşk Haklı” isimli ilk solo albümünü çıkaran Şeşen, farklı projelere imza attı. 2002’de “Neler Oluyor Bize” albümü ile özellikle aynı ismi taşıyan parçasıyla büyük ilgi topladı.

2003’te yayımladığı “Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?”, 2005’teki “Aşk Yalan” ve 2013’teki “Gel” albümleri sanatçının olgunluk döneminin güçlü örnekleri oldu.

Dizilerdeki rolleriyle de tanındı

İlhan Şeşen yalnızca müzikle değil, aynı zamanda oyunculuğuyla da dikkat çekti. “Cesur Kuşku”, “Aliye”, “Annem”, “Paramparça” gibi çok sayıda dizide rol aldı. TRT’de yayınlanan “Gençler Haklı” ve “Arka Pencere” gibi programlarda yapımcılık ve sunuculuk da yaptı.

Son dönem projeleri ve saygı albümleri

2017’de Sony Music etiketiyle çıkan “İstanbullu Şarkılar” albümüyle beğeni toplayan Şeşen, ardından piyanist Burçin Büke ile birlikte “Ciddi Eğlence” albümünü yayımladı. 2018’de ise kariyerinin 47. yılı onuruna “Hediyem” adlı tribute albüm çıktı.

Bu albümde Yalın, Dilhan Şeşen, İhtiyaç Molası gibi isimlerin yorumladığı şarkılar kliplendirilerek müzikseverlerle buluştu.

Kariyeri boyunca ürettiği eserlerle Türk pop müziğine damga vuran İlhan Şeşen, halk arasında sevgiyle “müziğin amcası” olarak anılıyor. Hem söz yazarı hem besteci hem de yorumcu olarak üretkenliğini sürdüren sanatçı, kültürel mirasın yaşayan temsilcileri arasında yer alıyordu.