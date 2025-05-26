Boykot edilmişti, EspressoLab'ın zararı ortaya çıktı! 2 ayda...

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı süreçte CHP tarafından boykot edilen EspressoLab'ın değer kaybı ortaya çıktı. Şirket sahibi Esat Kocadağ'ın açıklamasına göre, EspressLab iki ay içerisinde yüzde 22 ciro kaybına uğradı.

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İmamoğlu'nun tutuklanması sürecinde CHP lideri Özgür Özel tarafından boykot çağrısı yapılan EspressoLab'ın kaybı ortaya çıktı. Şirket sahibi Esat Kocadağ EspressoLab'ın yaşadığı değer kaybıyla ilgili Patronlar Dünyası'na konuştu.

BOYKOT HAREKETİNİ 'ETKİLİ' BULDU

Kendilerine yönelik başlatılan boykot hareketinin oldukça etkili olduğunu belirten Kocadağ, 19 Mart'tan bu yana cirolarının yüzde 22 oranında düştüğünü açıkladı.

AK PARTİLİ MİSİNİZ SORUSUNA YANIT VERDİ

Esat Kocadağ “AK Partili misiniz” sorusuna da şu sözler yanıt verdi: