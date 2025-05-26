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Eski Çatalca müftüsünden, Özgür Özel'in 'ağzını yırtarız' sözüne cevap

Eski Çatalca müftüsünden, Özgür Özel'in 'ağzını yırtarız' sözüne cevap

Ahmet Mehmetalioğlu Çatalca Müftüsü olduğu dönemde hayatını kaybeden Volkan Konak için 'sahnede gebermiş' demişti. Mehmetalioğlu tepki çeken Volkan Konak açıklamasından bir süre sonra Kocaeli'ye vaiz olarak atanmıştı. Eski müftü bu sefer CHP lideri Özgür Özel ile yaşadığı polemikle gündemde.

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Sanatçı Volkan Konak'ın ölüm haberi üzerine "Sahnede gebermiş." açıklaması yapan eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, o günden bu yana tepkilerin odağında.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski müftü Mehmetalioğlu'na mitinglerdeki konuşmalarında tepki gösteriyor.

Özgür Özel: Ağzını yırtarız

CHP lideri Özel, eski müftüyü son olarak Pendik'te düzenlenen mitingde eleştirdi.

"O eski müftüye söylüyorum; senin arkanda duramadılar. Ölünün arkasından iyi konuşmak öğütlenirken; tam tersini yaptın, küfrettin." diyen Özel, "Biz Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Her camide varız. Terbiyesizlik yaparsan, gelir orada ağzını yırtarız." ifadelerini kullanmıştı.

Eski müftüden Özel'e yanıt geldi

Eski müftü, Özel'in bu açıklamasına yanıt verdi. Eski müftü sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (Gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih'teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bi görelim." diyen Mehmetalioğlu, "Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım, bekle." ifadelerini kullandı.

Eski Çatalca müftüsünden, Özgür Özel'in 'ağzını yırtarız' sözüne cevap - Resim: 0

Ne olmuştu?

Ahmet Mehmetalioğlu, Çatalca Müftüsü olarak görev yaptığı dönemde sanatçı Volkan Konak'ın ölümü üzerine yaptığı paylaşımla tepki çekmişti. "Sahnede geberdi." ifadesini kullanan Mehmetalioğlu hakkında Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Eski müftü Mehmetoğlu'nun 2014 yılında kadınları aşağılayan paylaşımları ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar da soruşturma dosyasına dahil edilmişti.

Müftü hakkında halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılamak, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira suçlamalarıyla iki ayrı dava açılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı da Mehmetoğlu hakkında inceleme başlatmış, Mehmetoğlu Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurmuştu.

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