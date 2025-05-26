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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Erol Taş'ın hayatı film oluyor

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Erol Taş'ın hayatı film oluyor

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Erol Taş’ın hayatı film oluyor. Yapımcı Mustafa Uslu, “En İyi Kötü Adam, İşte Benim Babam” adlı projenin yalnızca sinemalarda gösterileceğini ve dijital platformlarda yayımlanmayacağını açıkladı.

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Türk sinemasının simge isimlerinden, canlandırdığı sert karakterlerle hafızalara kazınan Erol Taş’ın yaşam öyküsü sinema filmi oluyor. Yapımcı Mustafa Uslu, projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Uslu, filmin adının "En İyi Kötü Adam, İşte Benim Babam" olacağını açıkladı. Taş’ın ailesiyle görüştüklerini belirten yapımcı, filmin hiçbir dijital platformda yayınlanmayacağını, sadece her yıl ölüm yıldönümünde bir haftalığına sinemalarda gösterileceğini vurguladı. Uslu, “Rahmetli Erol Taş’ın ailesi, ‘Babamız hayatta olsa böyle isterdi’ dedi. Biz de bu talebi saygıyla benimsedik” diye konuştu.

Hayatı boyunca başrol oynamayan ancak Türk sinemasının simgelerinden biri hâline gelen Erol Taş’ın hikâyesi, sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Uslu, projeyi Müslüm Gürses biyografisi gibi "ikon bir anlatı" olarak konumlandırdıklarını da sözlerine ekledi.

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