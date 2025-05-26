Usta oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Otomobil hurdaya döndü
Usta oyuncu Şerif Sezer, Milas- Söke karayolunda trafik kazası geçirdi. Şerif Sezer'in içinde olduğu otomobilde kaza nedeniyle büyük hasar meydana gelirken, oyuncunun sağlık durumu merak edildi.
Usta oyuncu Şerif Sezer, Asmalı Konak, Karagül gibi dizilerde rol almıştı. Sezer son olarak Yalı Çapkını'nda Hattuç Hala karakterine hayat vermişti. Şerif Sezer'den korkutan haber geldi. Şerif Sezer, Milas- Söke karayolunda trafik kazası geçirdi.
Söke yönünden Milas’a doğru ilerleyen iki aracın Milas Ziraat Odası Başkanlığı önünde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştığı bildirildi. Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, kazanın şiddetiyle araçlarda ciddi hasar oluşurken, Şerif Sezer’in içinde bulunduğu aracın da kazaya karıştığı öğrenildi.
Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ş.A. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, trafik ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Milas-Söke karayolu, Milas istikameti trafiğe tamamen kapandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırarak yolun açılmasını sağladı.
Şerif Sezer'in sağlık durumu iyi mi?
Yaralı sürücü Ş.A., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.