Usta oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Otomobil hurdaya döndü

Söke yönünden Milas’a doğru ilerleyen iki aracın Milas Ziraat Odası Başkanlığı önünde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştığı bildirildi. Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, kazanın şiddetiyle araçlarda ciddi hasar oluşurken, Şerif Sezer’in içinde bulunduğu aracın da kazaya karıştığı öğrenildi.