Hasan Doğan'ın kitabı yeni baskı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan'ın, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim yapısındaki denetim anlayışını incelediği "Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim" isimli kitabı yeni baskı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan'ın, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim yapısındaki denetim anlayışını derinlemesine ele aldığı "Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim" adlı kitabı geçen kasımda okurlarıyla buluştu.

Yeni baskı yapan kitap, tarihsel bir perspektifle Osmanlı'daki bürokratik yapı ve denetim sistemini günümüzle karşılaştırıyor.

Eserin, Osmanlı'nın kurumsal yapısını ve devletin etkin işleyişini anlamak için önemli bir kaynak olma özelliği taşıdığı belirtiliyor.

Doğan'ın yakın zamanda okurlarıyla yeni bir imza gününde bir araya geleceği öğrenildi.

Hasan Doğan kimdir?

Hasan Doğan 5 Eylül 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. İlkokulu Ankara Hürriyet İlkokulu'nda, Orta ve Lise öğrenimini Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2002'de yüksek lisansını tamamlamıştır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) ve 2020 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk (İş Hukuku) alanlarında ayrı ayrı doktora yapmıştır. 2019 yılında Üniversitelerarası Kurul kararıyla doçent ünvanı aldı.

Üniversite yıllarından itibaren çalışma hayatına atılan Hasan Doğan, sırasıyla radyoculuk, fuar-kongre organizatörlüğü, yayıncılık ve öğretmenlik yaptı. Çalıştığı bazı yayın kuruluşlarında yayın kurulu üyeliğinde bulundu. Ankara İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nde Genel Sekreter olarak görev yaptı. Siyasi yaşamına Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Komisyonu'nda başladı. Ankara İl Gençlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevi Fazilet Partisi'nin kapatılmasıyla sona erdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kuruluşu sonrasında Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliğine seçildi. AKP Genel Merkez Gençlik Kolları'nda medyadan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Bu süreçte AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting ve törenlerinde organizasyon ekibinde görev aldı ve sunuculuğunu üstlendi. Abdullah Gül'ün başbakanlık görevini Bülent Ecevit'ten almasıyla birlikte Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri kadrosuyla görev aldı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olması sonrasında Özel Kalem Müdür Yardımcılığına atandı ve bu görevi 2008 yılına kadar devam etti. 2006-2007 yıllarında kısa dönem askerliğini Sarıkamış'ta tamamladı. 2008 yılında bir süre Londra'da dil eğitimi aldı.

20 Mayıs 2008 tarihinde Başbakan Özel Kalem Müdürlüğü görevine atandı. 2008-2014 yılları arasında Başbakan Başmüşaviri ve Özel Kalem Müdürü görevini yürüttü. 2 Eylül 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürlüğü'ne Büyükelçi ünvanıyla atandı. Evli ve 2 erkek 1 kız çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmekte.