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Şam'da DEAŞ'a karşı büyük opersyon çık sayıda teörist yakalandı

Şam'da DEAŞ'a karşı büyük opersyon çık sayıda teörist yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, başkent Şam'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda teröristin yakalandığını duyurdu.

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Suriye İçişleri Bakanlığının, Telegram üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Şam'ın Batı Guta bölgesindeki el-Kisve, Deyr Habiye, el-Mukaylibe ve Zekiye'de terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmalarına operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda DEAŞ mensubu gözaltına alındı, çok sayıda ısı güdümlü füze, hafif, orta ve ağır silahlar, çeşitli patlayıcı düzenekler ve patlatmaya hazır intihar yelekleri ele geçirildi.

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