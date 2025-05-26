BIST 9.326
DOLAR 38,94
EURO 44,35
ALTIN 4.176,23
HABER /  GÜNCEL

Samsun'da ailesine kızan genç, evi ateşe verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Samsun'da ailesine kızan genç, evi ateşe verdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde ailesine kızan genç, yaşadıkları apartman dairesini kundakladı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi Yıldıray Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 4. katında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmada, ailesiyle yaşayan A.A'nın (18), çeşitli nedenlerle ailesine kızdığı ve evde kimsenin olmadığı sırada yangını çıkardığını belirledi.

Apartmanın yakınlarında gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu'nun koruma müdürünün ifadesi ortaya çıktı! Sökülen kameralar için ne dedi?
İmamoğlu'nun koruma müdürünün ifadesi ortaya çıktı! Sökülen kameralar için ne dedi?
Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso: Göze hoş gelen futbol istiyorum
Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso: Göze hoş gelen futbol istiyorum
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Erdoğan açıklaması: Seçimlerde onu tekrar başkan yapacağız
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Erdoğan açıklaması: Seçimlerde onu tekrar başkan yapacağız
Hasan Doğan'ın kitabı yeni baskı yaptı
Hasan Doğan'ın kitabı yeni baskı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetkisini kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetkisini kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız"
Şam'da DEAŞ'a karşı büyük opersyon çık sayıda teörist yakalandı
Şam'da DEAŞ'a karşı büyük opersyon çık sayıda teörist yakalandı
Hakan  Fidan'ın Moskova temasları başladı
Hakan  Fidan'ın Moskova temasları başladı
AYM'den devlet memurlarına müjde! O şart artık kaktı
AYM'den devlet memurlarına müjde! O şart artık kaktı
Boykot edilmişti, EspressoLab'ın zararı ortaya çıktı! 2 ayda...
Boykot edilmişti, EspressoLab'ın zararı ortaya çıktı! 2 ayda...
Eski Çatalca müftüsünden, Özgür Özel'in 'ağzını yırtarız' sözüne cevap
Eski Çatalca müftüsünden, Özgür Özel'in 'ağzını yırtarız' sözüne cevap
Strep A bakterisi hızla yayılıyor! 9 okulda eğitime ara verildi
Strep A bakterisi hızla yayılıyor! 9 okulda eğitime ara verildi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Erol Taş'ın hayatı film oluyor
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Erol Taş'ın hayatı film oluyor