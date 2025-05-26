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Eşini öldürüp ihbarda bulundu! Konya'da dehşet

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eşini öldürüp ihbarda bulundu! Konya'da dehşet

Konya'nın Karatay ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, bir sitede, tartıştığı eşi N.Ö'yü (41) bıçaklayarak öldüren İ.Ö'nün (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün akşam çıkan tartışmada İ.Ö, karısını bıçakla yaralamış, N.Ö. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Zanlı ise 12 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulunmuş ardından olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmuştu.

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