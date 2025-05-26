Devlet Bahçeli, aylar sonra ilk kez konuşma yapacak

Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası uzun süredir kamuoyundan uzak kalan MHP lideri Devlet Bahçeli, 27 Mayıs’ta Kızılcahamam’da düzenlenecek Ülkücü Şehitleri Anma Günü’nde ilk kez konuşacak. MHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli’nin sağlığı iyi durumda.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık sorunları nedeniyle verdiği uzun aranın ardından aylar sonra ilk kez kamuoyuna hitap edecek. MHP’den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, 27 Mayıs Pazartesi günü Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı’nda düzenlenecek anma programına katılacak.

T24'ün haberine göre saat 14.30’da başlayacak törende, MHP lideri Bahçeli’nin bir konuşma yapması bekleniyor. Bu konuşma, 4 Şubat’taki rahatsızlığı sonrası kameralar karşısındaki ilk kapsamlı mesajı olacak.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, 4 Şubat’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, 6 Şubat’ta ise kalp kapakçığı ameliyatı geçirmişti. Tedavi sürecine çekilen Bahçeli, o tarihten bu yana partisinin TBMM grup toplantılarına katılmamıştı.

Medyada sıkça “sağlık durumu” konuşulan Bahçeli, ilk kez 4 Nisan’da partisinin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in vefatının 28. yılı anma programında görüntü vermiş, ardından MHP Genel Merkezi’nde mesaisine sınırlı ölçüde başlamıştı. Bahçeli, son olarak 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te düzenlenen anma programına da katılım sağlamıştı.