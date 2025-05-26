ABD ateşkes teklifinde bulunmuştu! Hamas kararını açıkladı

Hamas, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze Şeridi’nde sunduğu ateşkes önerisini kabul etti. Hamas’a yakın kaynaklar, bu kararın Filistin halkının çıkarları ve devam eden saldırıların durdurulması amacıyla alındığını belirtirken, önerinin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

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Hamas Hareketi'nin, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi’nde ateşkes önerisini kabul ettiği bildirildi.

Hamas'a yakın Filistinli bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Hamas, Witkoff'un ateşkes önerisini kabul etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Hamas'ın Filistin halkının çıkarları ve devam eden soykırımın durdurulması amacıyla Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini belirtti.

Kaynak, söz konusu ateşkes önerisine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.