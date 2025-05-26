Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’dan Özgür Özel’e: “Hodri meydan dedik, cevap gelmedi”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AK Parti belediyelerine yönelik yolsuzluk iddialarının ardından Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’dan sert bir açıklama geldi. Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel’in iddialarını mesnetsiz bulduklarını belirterek kamuoyunu Sayıştay raporlarını okumaya davet etti.

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Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Özgür Özel’in açıklamalarını “mesnetsiz ve karalayıcı” olarak nitelendirerek, Özel’in Fatih Belediyesi ve çalışanlarını hedef aldığını söyledi. Başkan Turan, “Geçtiğimiz cuma günü Sayın Özgür Özel'in açıklamaları sonrası aynı gün kamuoyuna bir açıklama yaptık. Elindeki belge ve bilgileri derhâl paylaşmasını istedik. Biz hodri meydan dedik” ifadelerini kullandı.

“Bugüne Kadar Herhangi Bir Açıklama Gelmedi”

Başkan Turan, Özgür Özel’den açıklama beklediklerini fakat şu ana kadar herhangi bir yanıt alamadıklarını belirtti. “Tam da beklediğimiz gibi bugüne kadar herhangi bir açıklama gelmedi” diyen Turan, Fatih Belediyesi'nin mali işlemlerinin Sayıştay denetimine açık ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

“Sayıştay Raporları Herkese Açık, İncelenebilir”

Turan, açıklamasında Sayıştay raporlarının kamuoyuna açık olduğunu hatırlatarak, ilgili belgelere herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir bağlantı da paylaştı:

Başkan Turan, “Sayıştay raporlarının kamuoyuyla düzenli ve sistematik olarak paylaşılması süreci, AK Parti’mizin şeffaf yönetim anlayışının bir göstergesidir. Bu uygulama, 2010 yılında yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile kurumsal çerçeveye oturtulmuştur” dedi.

“Usul Eksiklikleri Giderildi, Yolsuzluk Yok”

Sayıştay raporlarında Fatih Belediyesi hakkında yolsuzluk, zimmet ya da haksız kazanç gibi herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirten Turan, “Raporlarda yalnızca bazı usule dair eksiklikler tespit edilmiştir ve bunlar belediyemizce giderilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında Sayıştay raporlarının yargı kararı niteliği taşımadığını da hatırlatan Turan, bu raporların tavsiye niteliğinde olduğunu ve herhangi bir cezai yaptırım içermediğini kaydetti.

“Fatihlilerin Tek Kuruşunu Boşa Harcamayız”

Turan açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Fatihlilerin tek kuruşunu boşa harcamadan özenle hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Kamuoyunda farklı algı oluşturmak amacıyla gündeme getirilen Sayıştay raporlarında, Kurumumuza atfedilecek herhangi bir yolsuzluk, kamuyu zarara uğratacak bir işlem ya da kişilere menfaat sağlamak gibi bir durum söz konusu değildir.”