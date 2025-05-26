Sivas'ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Sivas'ın Zara ilçesi Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
ÖLÜ VE YARALI VAR
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlamada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.