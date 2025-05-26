Mourinho'dan mağlubiyet sonrası açıklama: Genç kalecimiz...

Fenerbahçe'nin Hatayspor'a 4-2 mağlup olduğu maç sonrası konuşan teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmayı ikiye ayırarak, "11’e 11 oynanan bölümde iyiydik, öne geçtik. Ancak kırmızı karttan sonra oyun değişti, kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, mağlubiyetin ardından konuştu.

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"Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama genç kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik." dedi.