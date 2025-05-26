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TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın kazananları belli oldu

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın kazananları belli oldu

Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda, 2 gün süren yarı final ve final etaplarının ardından kazananlar belli oldu.

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NUN Eğitim ve Kültür Vakfından yapılan açılamaya göre, kurum ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen yarışmaya, Türkiye genelinden 25 bin öğrenci başvurdu.

Yarışmada, 81 ilin birincileri yarı final için 24 Mayıs'ta NUN Okulları'nda bir araya geldi.

Yarı final programında konuşan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, gençlerin hangi mesleği seçerlerse seçsinler, esas görevlerinin yaşadıkları zamanı anlamaya ve dönüştürmeye çalışmak olacağını belirtti.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu da ancak kendini tanıyan, köklerini bilen, çağının meselelerine kulak kesilen sizler gibi cesur bireylerle olacak. Bugün buraya Hatay'dan, Trabzon'dan, Diyarbakır'dan, Edirne'den, Türkiye'nin seksen bir vilayetinden geldiniz. Sadece bilgi yarıştırmak için burada değilsiniz. Birbirinizi tanımak, birbirinizden öğrenmek, birbirinizi sevmek, memleketinizi sevmek için buradasınız. Bu karşılaşmaların sizde kalıcı izler bırakacağını düşünüyorum, buna inanıyorum. İz bırakan dostluklara dönüşmesini, ileride de aynı ideal için yine bir araya gelmenizi ümit ediyorum."

Programda, Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile Dr. Berat Albayrak da söz aldı.

Yarışmacılar, düşünme becerilerini geliştirmeye, eleştirel bakış açısı kazanmaya ve öz güvenlerini artırmaya yönelik atölyelere katıldı.

- Final heyecanı

Türkiye'nin entelektüel potansiyelini harekete geçirmeyi ve gençlerin geleceğine uzun vadeli katkılar sağlamayı hedefleyen yarışmada, katılımcılar Yunus Emre, Amin Maalouf, Teoman Duralı, Alev Alatlı, Raimondo Luraghi, Ziya Nur Aksun, Paulo Coelho gibi yazarların, ilim adamlarının ve tarihçilerin eserlerini okuyarak finale hazırlandı.

Sponsorluğunu Türk Telekom, medya sponsorluğunu ise Turkuvaz Medya'nın üstlendiği yarışmanın finali ise 25 Mayıs'ta Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yarışmanın birincisi, Ankara'da özel Muradiye Eryaman Sevgi Fen Lisesi'nde öğrenim gören Hasan Aktepe ve Hüseyin Aktepe oldu. Öğrenciler, 200 bin liralık ödülü kazandı.

İkincilik ödülü olan 100 bin lirayı, Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Sılanur Aydın ve Amine Çobanbaşı kazandı.

Sakarya'da Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören Rabia Karagüzel ve Zeynep Neva Yılmaz ise yarışmada üçüncü olarak, 50 bin liralık para ödülünün sahibi oldu.

Sıralamaya giren takımlara danışmanlık yapan öğretmenlere ise sırasıyla 60, 40 ve 20 bin liralık ödül verildi.

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