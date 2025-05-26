Özel hastanede skandal olay! Cenazeler karıştı...

Adana’da özel bir hastanede vefat eden Hülya Dudu Kahveci’nin cenazesi, aynı hastanede ölen başka bir kişiyle karıştırıldı. Ailesinin fark etmesiyle cenazenin yanlışlıkla Feke’ye gönderildiği ortaya çıktı; Kahveci’nin naaşı daha sonra bulunarak Adana’ya getirildi ve defnedilmek üzere Edirne’ye sevk edildi.

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Adana'da hastanedeki tedavisi sırasında vefat eden kişinin cenazesi, aynı hastanede ölen başka bir kişinin cenazesiyle karıştırıldı.

Merkez Çukurova ilçesindeki özel bir hastanede 8 gündür tedavi gören 76 yaşındaki Hülya Dudu Kahveci öğle saatlerinde vefat etti.

Yetkililerin haber vermesi üzerine hastaneye gelen ölen kadının kızı Arzu Yazıcıoğlu ve damadı Haluk Yazıcıoğlu, kendilerine teslim edilmek istenen cenazenin annelerine ait olmadığını fark etti.

Cenazeye ulaşmak için çalışma başlatan aile üyeleri Kahveci'nin naaşının Feke ilçesine götürüldüğünü belirledi.

İsmi açıklanmayan diğer cenazenin yakınlarına ulaşılmasının ardından Hülya Dudu Kahveci'nin cenazesi kente getirilerek Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahveci'nin cenazesinin yarın uçakla önce İstanbul'a ardından kara yoluyla götürüleceği Edirne'nin Keşan ilçesinde defnedileceği belirtildi.

Damat Haluk Yazıcıoğlu, hastane önünde gazetecilere, alzaymır olan kayınvalidesinin durumunun ağırlaşması üzerine söz konusu hastaneye yatışını yaptıklarını söyledi.

Kahveci'nin yoğun bakım ünitesinde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak vefat ettiğini belirten Yazıcıoğlu, "Hiçbir yetkili çıkıp da yaşananlardan dolayı bizden özür dilemedi. Kendi çabalarımızla kendi imkanlarımızla bulduk cenazemizi. Allah'tan bizim cenazemizi fethi kabir olmadan bulduk. Fethi kabir sonrası daha zordu. Eğer cenazemizi bulamasaydık hakim kararı gerekliydi. Bugün buradan çıkan ve defnedilen bütün cenazelerin açılması gerekiyordu. Zaten acımız var. Bir de cenazemizi bulamayınca şok olduk. Bu ancak komedi filmlerinde olur. Başka yerde oluyor." dedi.

Arzu Yazıcıoğlu ise yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, başkalarının aynı duruma düşmemesi için ilgili yerlere şikayette bulunduklarını söyledi.