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Bakan Kacır, Erzincan tulum peynirinin AB'den coğrafi işaret tescili almasını değerlendirdi:

Bakan Kacır, Erzincan tulum peynirinin AB'den coğrafi işaret tescili almasını değerlendirdi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan tulum peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasına ilişkin, "Başlattığımız uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle Anadolu'muzun eşsiz lezzetlerini ve değerlerini koruma altına almaya ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzincan tulum peynirinin AB'de tescillenen 32. coğrafi işaretli ürün olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Başlattığımız uluslararası coğrafi işaret seferberliği ile Anadolu'muzun eşsiz lezzetlerini ve değerlerini koruma altına almaya ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, tescilin şehrimiz ve üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Öte yandan AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli diğer ürünler şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri/Bursa karası, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın Memecik zeytini ve Erzincan tulum peyniri."

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