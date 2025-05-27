Cristiano Ronaldo Al Nassr'a resmen veda etti!

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında 2.5 sene forma giyen Cristiano Ronaldo, takımına veda etti. Ronaldo, kariyerinde ilk kez bir takımda kupa sevinci yaşayamadı.

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Manchester United'dan ayrılıp Al Nassr'a imza atarak sansasyona imza atan Cristiano Ronaldo, 2,5 sezonluk maceranın ardından sarı mavili ekibe veda etti.

İLK KEZ KUPA KAZANAMADI

Oynadığı her kulüpte kupa kazanan Portekizli yıldız ilk kez bir kulüpte kupa kazanamadı. Al Nassr'da 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol atarken, 19 asist yaptı. 40 yaşındaki süper star, bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 25 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı.

TAKIMA VEDA ETTİ!

Sosyal medya hesabında veda paylaşımı yapan Cristiano Ronaldo, "Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor her şey için minnettarım." ifadelerini kullandı.