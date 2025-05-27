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Gülseren evinde ölü bulunmuştu! Vahşet ortaya çıktı, meğer ev sahibi...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gülseren evinde ölü bulunmuştu! Vahşet ortaya çıktı, meğer ev sahibi...

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde evinde hareketsiz halde bulunan kadını öldürdüğü tespit edilen ev sahibi karı koca tutuklandı. Zanlılar ifadelerinde talihsiz kadını gürültü yaptığı ve kapıları sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkarmak istediklerini söyledi ve kan donduran olay sabahını anlattı.

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Alınan bilgiye göre, Gülseren Kurtman'dan (59) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Kurtman'ı, evinde yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kurtman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çalışma başlatanekipler, ölen kadınla aynı binada oturan ev sahipleri İrfan Ç. (69) ve eşi Cemile Ç. (70) ile aralarında sorunlar olduğunu öğrendi.

Gürültü yaptığı için...

İvrindi'nin Gökçeyazı Mahallesi'nde yakalanan İrfan Ç. ve Cemile Ç, polise verdikleri ifadede, Gülseren Kurtman'ı gürültü yaptığı ve kapıları sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkarmak istediklerini söyledi.

İrfan Ç, olay sabahı Kurtman'ın evine girip balta ve sopayla vurarak öldürdüğünü, ardından eşi Cemile Ç. ile birlikte olay yerindeki kan izlerini temizleyip cesedi evde sürüklediklerini itiraf etti.

Katil zanlısı çift, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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