Türkiye'de bir ilk! Bu yolu kullanıyorsanız şaşırmayın, siz de duyabilirsiniz
"Melodili yol uygulaması" Türkiye'de ilk kez Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kullanıldı. Belirli bir hızda seyreden araçlar, yola yerleştirilen özel oyuklar sayesinde Mozart’ın Türk Marşı’nı net şekilde duyabiliyor.
"Melodili yol uygulaması" Türkiye'de ilk kez Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu üzerinde hayata geçirildi.
Belirli bir hızda seyreden araçlar, yola yerleştirilen özel oyuklar sayesinde Mozart’ın Türk Marşı’nı net şekilde duyabiliyor.
Uygulama, doğa ve yerleşim alanlarından uzakta, pürüzsüz ve düz yollarda en iyi sonucu veriyor.
Bakan Uraloğlu daha önce yaptığı açıklamada "Benzer uygulamaların yapıldığı diğer ülkelerde yerleşim yerlerine yakın kesimlerde gürültü nedeniyle şikayetler artıyor. Biz bu nedenle uygulamaları yerleşim alanlarından uzakta yapmayı tercih ediyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.