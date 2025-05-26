Türkiye'de bir ilk! Bu yolu kullanıyorsanız şaşırmayın, siz de duyabilirsiniz

Bakan Uraloğlu daha önce yaptığı açıklamada "Benzer uygulamaların yapıldığı diğer ülkelerde yerleşim yerlerine yakın kesimlerde gürültü nedeniyle şikayetler artıyor. Biz bu nedenle uygulamaları yerleşim alanlarından uzakta yapmayı tercih ediyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.