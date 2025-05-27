Çocuklarda kabızlık alarmı: Beslenme alışkanlıkları çok önemli!

Çocuklarda kabızlık, günümüzün gizli salgını gibi yayılıyor ve sebebi şaşırtıcı değil: Abur cubur, hareketsizlik ve ekran bağımlılığı. Medipol Sağlık Grubu'ndan Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, “Beslenme bozuklukları, hareketsizlik ve ekran maruziyeti nedeniyle artık bu sorunu çok daha sık görüyoruz. Posalı gıdalara ağırlık vermek ve bol su tüketmek büyük önem taşıyor” dedi.

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Çocuklarda kabızlık çoğunlukla fonksiyonel nedenlere bağlı gelişiyor ve uygun beslenme ile büyük oranda çözülebiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, çocuklarda kabızlık sorununun giderek yaygınlaştığını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Bayrak, “Kabızlık vakalarının yüzde 95’i fonksiyonel nedenlerden kaynaklanıyor. Haftada iki kereden az dışkılama, ağrılı dışkılama, keçi pisliği veya zeytin tanesi şeklinde dışkılama veya geniş çaplı dışkılama, dışkı kaçırma kabızlığın en belirgin göstergeleri arasında yer alıyor” dedi.

FONKSİYONEL NEDENLER AĞIR BASIYOR

Çocuklarda kabızlığın büyük oranda fonksiyonel nedenlerden kaynaklandığını vurgulayan Doç. Dr. Bayrak, “Fonksiyonel kabızlık, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı ile doğrudan ilişkilidir. Vakaların yüzde 95’i çeşitli önlemler ve tedavi yöntemleriyle düzeliyor. Ancak yüzde5 oranında ise organik nedenlere veya hastalıklara bağlı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle Hirschsprung hastalığı gibi cerrahi müdahale gerektiren vakalar da nadir de olsa görülebiliyor” ifadelerini kullandı.

POSALI BESLENME ÖNEMLİ

Kabızlık sorununun önlenmesinde posalı beslenmenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Bayrak, “Kabak, kereviz, ıspanak, semizotu ve bamya gibi liften zengin sebzeler çocukların diyetinde mutlaka yer almalı. Bu sebzelerin çorba halinde değil, mümkün olduğunca diri ve bütün olarak tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca kayısı, erik, dut gibi lifli meyveler de kabızlık sorununa iyi gelirken muz gibi meyveler ise kabızlık yapabilir” dedi.

İNEK SÜTÜNE DİKKAT

Kabızlık yaşayan çocuklarda inek sütü tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini belirten Bayrak, “İnek sütü besleyici olsa da kabızlık yapan bir etkisi vardır. Bu nedenle özellikle su tüketimi az olan çocuklarda inek sütüne dikkat etmeliyiz. Eğer süt tüketimi kısıtlanacaksa yoğurt, ayran ve peynir gibi süt ürünlerine yönelmek daha sağlıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.

DIŞKI TUTMA DAVRANIŞI MUTLAKA DÜZELTİLMELİ

Doç. Dr. Bayrak, su tüketiminin kabızlık tedavisindeki önemine vurgu yaparak, “Yeterli su içmeyen çocuklarda dışkı sertleşir ve bağırsak hareketleri yavaşlar. Bu nedenle su tüketimini artırmak kabızlığın önlenmesinde büyük rol oynar” dedi. Özellikle okul öncesi dönemde çocukların tekrarlayan ağrılı tecrübeler nedeniyle bilinçli olarak dışkılarını tutabildiğine değinen Doç. Dr. Bayrak, “Bu davranış şekli özellikle kronikleşmeye yol açar, hâlbuki basit tıbbi ve davranış müdahaleleriyle bu durum çok ilerlemeden düzeltilebilir” ifadesini kullandı.

KRONİKLEŞMEDEN ÖNLEM ALIN

Kabızlığın üç ayı geçmesi halinde kronikleştiğine dikkat çeken Bayrak, “Kronik kabızlık tedavi edilmediğinde çocuklarda yaşam kalitesini düşürebilir. İlk bir ayda kendi çabalarımızla çözüm bulamazsak, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalıyız” şeklinde konuştu.