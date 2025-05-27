Kemal Kılıçdaroğlu dönmesin diye harekete geçtiler! "Partiye kayyum atansın" diyerek o ismi önerdiler

CHP'de kurultay sonrası tartışmalar sürerken, parti kulislerinde bomba bir iddia gündeme geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığına göre, CHP’nin genel merkez avukatları mahkemeye başvurdu ve olası bir iptal durumunda partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geri verilmemesi için harekete geçti.

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Kulislerde, eğer mahkeme kurultayı iptal edip “mutlak butlan” kararı verirse, genel başkanlık koltuğunun hukuken yeniden Kılıçdaroğlu’na geçmesi gerekeceği konuşuluyor.

Bu nedenle, mevcut yönetimin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşünü engellemek adına kayyum formülünü devreye sokmak istediği öne sürülüyor.

"GEREKİRSE KAYYUM ATANSIN"

TGRT Haber Medya Kritik programında CHP'li bir milletvekilinden aldığı kulisi paylaşan gazeteci Fatih Atik şunları ifade etti: "Genel merkezin avukatları bugünkü duruşmadan önce 'Mutlak butlanla karar verilmesin, gerekirse partiye kayyum atansın eski yönetim geri getirilmesin, bu kayyum da Hikmet Çetin olsun." diye teklifte bulunmuşlar. 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu geri getirmeyin, kayyum atayın tercihimiz de Hikmet Çetin'dir' demişler. Bu da CHP kulislerinde konuşulan bir iddia.

Mutlak butlanla iptal edilirse, bütün iddialar kabul edilmiş oluyor ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine partinin teslim edilmesi gerekiyor. Bunun yerine kayyumu tercih etmişler. Mahkeme iptal kararı verirse Kılıçdaroğlu yönetimi geri gelebilir, kayyum da atanabilir belli olmaz."