Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sıra ne Ak Parti'nin ne de CHP'nin!
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Asal Araştırma 26 ilde yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette vatandaşlara "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" diye soruldu. Anket sonuçları bir hayli şaşırttı. Çeşitli araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerde genel olarak ilk sırada ya Ak Parti ya CHP oluyor. Bu kez durum bambaşka...
Asal Araştırma 10-14 Mayıs tarihlerinde yapılan son anketi paylaştı. 26 ilde 18 yaş üzeri 2 bin kişi ile yapılan ankette "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir? " diye soruldu.Anketin sonuçlarına göre ilk sırada ne Ak Parti ne MHP ne de CHP yer aldı.
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"Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna çoğunluk 'hiçbiri' yanıtını verdi. İşte anket sonuçları:
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Hiçbiri: %34.7
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AK Parti: %26.0
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