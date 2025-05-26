Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sıra ne Ak Parti'nin ne de CHP'nin!

Asal Araştırma 10-14 Mayıs tarihlerinde yapılan son anketi paylaştı. 26 ilde 18 yaş üzeri 2 bin kişi ile yapılan ankette "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir? " diye soruldu.Anketin sonuçlarına göre ilk sırada ne Ak Parti ne MHP ne de CHP yer aldı.



