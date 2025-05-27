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İcralık dosya sayısı 4 milyonu aştı: Her dört kişiden biri takipte

İcralık dosya sayısı 4 milyonu aştı: Her dört kişiden biri takipte

Türkiye’de her dört kişiden biri icralık duruma düşerken, yılbaşından bu yana icra dairelerine UYAP üzerinden 4 milyonun üzerinde yeni dosya geldi. CHP'li Gülcan Kış, "Kredi kartı borcu artık lüks değil, temel gıda harcamasıdır" diyerek ekonomik krize dikkat çekti.

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2025’in ilk beş ayında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 4 milyon 24 bine ulaştı. UYAP verilerine göre son bir yılda icraya intikal eden dosya sayısı 1.5 milyon arttı. Türkiye'de her dört kişiden biri borcunu ödeyemediği için icralık duruma düştü.

Sözcü gazetesinin aktardığı verilere göre, borç sarmalı derinleşirken CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, ekonomik tabloya sert tepki gösterdi. “Bu düzen halkın değil, sarayın düzeni” diyen Kış, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçiş sürecinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini vurguladı: “Başkanlık gelecek, her şey düzelecek dediler; olan vatandaşa oldu. Katlanan refah değil, borç, zam ve vergi oldu.”

Kış’ın açıklamasına göre, yalnızca bu yıl başından itibaren bireysel borçlardan dolayı icra takibine alınan dosyalarda 56 milyar liralık artış yaşandı. Vatandaşların kredi kartı harcamalarının artık lüks değil, temel ihtiyaçlar için yapıldığını söyleyen Kış, “Kredi kartı borcu ödenemeyen bir ayrıcalık değil, mutfak harcamasına dönüştü” ifadelerini kullandı.

Artan borçluluk oranları ve icra dosyalarındaki patlama, Türkiye’de ekonomik kırılganlığın toplumsal yansımalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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