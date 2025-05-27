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Uçuk fiyatlarla hipnoz seansları düzenliyordu! Ünlü doktor Volkan Uçak'ın diploması sahte çıktı, itirafı şoke etti

Uçuk fiyatlarla hipnoz seansları düzenliyordu! Ünlü doktor Volkan Uçak'ın diploması sahte çıktı, itirafı şoke etti

Ankara merkezli 16 ilde kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak, menfaat temin eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 58 şüpheli yakalanmıştı. Yakalanan şüpheliler arasında Doktor Volkan Uçak’ın da olduğu ortaya çıktı. Uçak’ın Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlendi.

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Ekol TV'den İlker Turak'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

58 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak, menfaat temin eden şüphelilere yönelik 16 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 58 şüpheli yakalandı.

İkiz e-imza oluşturarak kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz olarak erişim sağlayan sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik ikinci dalga operasyonda, gözaltına alınan şüpheli isimlerden 39’u tutuklama, 11’i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 20 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uçuk fiyatlarla hipnoz seansları düzenliyordu! Ünlü doktor Volkan Uçak'ın diploması sahte çıktı, itirafı şoke etti - Resim: 0SAHTE DOKTOR DA TUTUKLANDI
Tutuklanan isimler arasında kamuoyunda 'Doktor' olarak bilinen Volkan Uçak da bulunuyor. Hipnoz seansları düzenleyen ve seans ücretlerinin yüksek olduğu bilinen Uçak’ın, Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlendi. Uçak, ifadesinde ise, Türkiye’den lisans ve yüksek lisans diplomasının olmadığını itiraf ederken, Dublin Üniversitesi'nden mezun olduğunu öne sürdü.

PARA KARŞILIĞI DİPLOMA
Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan bilgiler kapsamında, Uçak’ın sınav kaydının ve diploma kaydının olmadığı, para karşılığı Ege Üniversitesi'nden diploma aldığı yapılan tespitler arasında yer aldı.

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