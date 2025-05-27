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Saat 15.00'ten sonra bu yollar kapatılıyor! Sürücüler dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Saat 15.00'ten sonra bu yollar kapatılıyor! Sürücüler dikkat

İstanbul Valiliği, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın şampiyonluk kutlaması nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

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Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 15.00'ten program bitimine kadar Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arası sahil yolu Kadıköy istikameti, Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey Sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Alternatif güzergahlar

Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı güney istikametinin kullanılabileceği kaydedildi.

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