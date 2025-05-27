BIST 9.345
DOLAR 38,96
EURO 44,28
ALTIN 4.138,41
HABER /  GÜNCEL

16 il merkezli büyük operasyon! 171 kişi yakalandı

16 il merkezli büyük operasyon! 171 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "16 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık, Bilişim Sistemlerine Girme' suçlarına yönelik 5 gündür devam eden operasyonlarımızda, 171 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık, Bilişim Sistemlerine Girme' suçlarına yönelik 5 gündür devam eden operasyonlarımızda; 171 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 74’ü tutuklandı, 15’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadesini kullandı.

Bu kabine döneminde siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 16 milyar 603 milyon TL’lik mal varlığına da el konduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (Phishing) siteleri üzerinden 'yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatı ve ürün satışı' adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis platformunda canlı destek olarak görev yapacak şahısları organize ettikleri, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarının bayi/ofisleri üzerinden sistemlere yetkisiz erişerek sahte belge oluşturdukları ve vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Osmaniye, Edirne, Yalova, Kilis, Batman, Isparta, Sivas, Ordu, Kütahya, Kayseri, Hatay, Kırşehir, Aksaray merkezli Kocaeli, Antalya, Yozgat, Samsun, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Adıyaman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Giresun, Malatya, Mardin, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Afyonkarahisar, Trabzon, Mersin, Denizli, Aydın, Konya, Çorum, Düzce, Elazığ ve Erzincan olmak üzere toplam 46 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 'Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemine Girme Sistemi Engelleme Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik ederek, "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uçuk fiyatlarla hipnoz seansları düzenliyordu! Ünlü doktor Volkan Uçak'ın diploması sahte çıktı, itirafı şoke etti
Uçuk fiyatlarla hipnoz seansları düzenliyordu! Ünlü doktor Volkan Uçak'ın diploması sahte çıktı, itirafı şoke etti
Bilecik'te 8 sıfır otomobil tır üstünde cayır cayır yandı
Bilecik'te 8 sıfır otomobil tır üstünde cayır cayır yandı
Eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun tehdidine Özgür Özel'den yanıt
Eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun tehdidine Özgür Özel'den yanıt
İBB 4. dalgada tutuklananların isimleri! Avrasya Tüneli işletmecileri de tutuklandı
İBB 4. dalgada tutuklananların isimleri! Avrasya Tüneli işletmecileri de tutuklandı
Yeni infaz yasasında son viraj! 50 bin mahkum tahliye mi olacak?
Yeni infaz yasasında son viraj! 50 bin mahkum tahliye mi olacak?
Kemal Kılıçdaroğlu dönmesin diye harekete geçtiler! "Partiye kayyum atansın" diyerek o ismi önerdiler
Kemal Kılıçdaroğlu dönmesin diye harekete geçtiler! "Partiye kayyum atansın" diyerek o ismi önerdiler
Papara'ya yasadışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı 13 şüpheliye gözaltı kararı
Papara'ya yasadışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı 13 şüpheliye gözaltı kararı
Fatih Portakal'dan asgari ücret çıkışı! Her şey olabilir dedi oran verdi
Fatih Portakal'dan asgari ücret çıkışı! Her şey olabilir dedi oran verdi
Çocuklarda kabızlık alarmı: Beslenme alışkanlıkları çok önemli!
Çocuklarda kabızlık alarmı: Beslenme alışkanlıkları çok önemli!
Gülseren evinde ölü bulunmuştu! Vahşet ortaya çıktı, meğer ev sahibi...
Gülseren evinde ölü bulunmuştu! Vahşet ortaya çıktı, meğer ev sahibi...
Maltepe'de 2 gündür haber alımayan gençten acı haber
Maltepe'de 2 gündür haber alımayan gençten acı haber
Jose Mourinho itiraf etti: Onu daha fazla oynatmadığım için pişmanım
Jose Mourinho itiraf etti: Onu daha fazla oynatmadığım için pişmanım