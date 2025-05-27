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Abdullah Özdemir: Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapmaya söz veriyoruz

Abdullah Özdemir: Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapmaya söz veriyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, teşkilatla bir araya geldi. Özdemir, "İstanbul teşkilatı olarak, milletin adamı, mazlumların sesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapmaya söz veriyoruz." dedi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul" programında AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, son olarak teşkilatla bir araya geldi.

Özellikle gençlerin yoğun olduğu buluşmada Abdullah Özdemir, hem hizmet etmeye devam etmek hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan seçtireceklerinin sözünü verdi ve teşkilattan da söz aldı.

İçinden geçtikleri bu tarihi süreçte, mahalle teşkilatlarının taşıdığı hayati önem ve sorumluluğu en üst noktaya çıkarmaları gereken bir dönemde olduklarını belirten Özdemir, "Bu milletin iradesine kasteden her türlü vesayeti yerle bir eden, yerli ve milli bir hassasiyetle atılım üstüne atılım yapan, 50 yıllık terörle mücadele dönemini kapatan, küresel bir oyun kurucu haline gelen Türkiye'yi eskinin karanlığına döndürmek isteyenler var. Hep beraber çok çalışacak, Türkiye Yüzyılı için en güçlü sedayı, İstanbul olarak bizler vereceğiz." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapmaya söz veriyoruz"

Özdemir, şöyle devam etti:
"Güzel şehrimiz İstanbul'u ilgisizliğe, hizmetsizliğe, deprem riskine ve yolsuzluklara terk eden bu karanlık CHP parantezini, bir daha açılmamak üzere hep birlikte kapatacağız inşallah. Bu noktada en büyük sorumluluk bizlere düşüyor. Çünkü biz İstanbul'uz. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya geldiği, mahallelerinde büyüdüğü, 'Aşkım.' dediği, 'Sevdam.' dediği şehir, İstanbul'uz. İstanbul'un başarısı, Türkiye'nin başarısıdır. Türkiye'nin başarısı da mazlum kardeşlik coğrafyamızın başarısı, daha da ötesi insanlığın başarısıdır."

Salondaki katılımcıları Cumhurbaşkanı Erdoğan huzurlarında söz vermeye davet eden Özdemir, "İstanbul teşkilatı olarak, milletin adamı, mazlumların sesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapmaya söz veriyoruz. Durmadan, yorulmadan çalışmaya, koşturmaya, gönüller fethetmeye söz veriyoruz. Mahallelerimizde yeni bir hikaye, İstanbul'da yeni bir destan yazmaya söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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