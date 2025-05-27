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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, İstanbul Adliyesi'ndeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin dünkü sorguları sırasında İstanbul Adliyesi'ne gelen Aslan, güvenlik görevlileriyle tartıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aslan hakkında, adliyenin güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlattı.

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