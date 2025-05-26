Dünyaca ünlü otomobil markasından flaş kampanya: 31 Mayıs'ta bitiyor!
Sevilen otomobil markası Seat hem sportif çizgisiyle hem de Volkswagen Grubu güvencesiyle otomobil dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.
Seat'ın mayıs kampanyası sıfır otomobil almak isteyenlerin yüzünü güldüreceğe benziyor. Seat, Seat Leon 1.5 eHybrid 204 PS DSG modeli için dev kampanyayı duyurdu.
Yeni nesil otomobiller artık sadece sürüş keyfi değil, çevre duyarlılığı ve akıllı teknolojilerle de öne çıkıyor.
İşte bu noktada Seat Leon 1.5 eHybrid 204 PS DSG FR, hem performans hem de sürdürülebilirlik arayan sürücüler için etkileyici bir seçenek olarak öne çıkıyor.
16 Mayıs 2025'te başlatılan kampanyada Seat 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle satışa sunuldu.