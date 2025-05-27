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SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi etkinlikleri için uçacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi etkinlikleri için uçacak

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi etkinlikleri kapsamında uçuş gerçekleştirecek.

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İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOLOTÜRK'ün, İstanbul'un fethi etkinlikleri kapsamında bugün saat 15.00'te çevre tanıma, saat 19.00'da da prova uçuşu yapacağı bildirildi.

Paylaşımda, "29 Mayıs 2025 Perşembe saat 19.00'da ise gösteri uçuşu gerçekleştirecektir. Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek olan etkinliği vatandaşlarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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