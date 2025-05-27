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Efkan Ala'dan açıklama: Terör örgütü silahları ne zaman bırakacak?

Efkan Ala'dan açıklama: Terör örgütü silahları ne zaman bırakacak?

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütünün silah bırakma sürecinin bu yaz aylarında tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Ala, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

Efkan Ala, terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin, "Mekanizma kuruldu. İlgili ülke ile görüşerek netice alacağız. Kısa zamanda, yaz aylarında bunun olmasını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefine doğru öngörüldüğü biçimde aksama olmadan ilerlendiğini kaydeden Efkan Ala, "Provokasyonlara imkan vermemek için de tedbirler alınıyor." dedi.

Ala, "Yani burada dikkat ettiğimiz şey şu; güven artırıcı önlemler önemli. Bir sonraki aşamada yapılacak olanı öne çekmemek, bir yapılacak, bunu ertelememeli." şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin önerisi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Milli Birlik Komisyonu önerisi hakkında da konuştu.

Ala şunları söyledi:

"MİT'ten raporlar gelecek. Onlar, çalışmalarını yürütüyorlar. Bu çalışmaların bir aşamasında da, Meclis'in, ondan sonra başka kurumların devreye girmesi ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Aşama aşama gidiyoruz. Şu anda mekanizmalar çalışacak, silahlar teslim edilmeye başlanacak. Ondan sonra, Meclis komisyonu devreye girecektir."

Yeni anayasa süreci

Toplantının gündeminde yeni anayasa süreci de vardı.

Ala, muhalefete çağrıda bulundu, "Aynı masa etrafında toplanılmalı." dedi.

Efkan Ala şunları söyledi:

"Bizim anlayışımıza göre; tek başımıza anayasayı değiştirecek çoğunluğumuz olsa bile, herhangi bir, bunun, tek başına bir partinin bunu yapmasının doğru olmadığını, bunu, biz, başka partilerin siyasal katkısını sağlamak, onların tabanlarının rızasını almak demektir."

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