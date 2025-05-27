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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kabul etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

DEM Parti'nin siyasi partiler turu devam ediyor. DEM heyeti, bugün MHP grubunu ziyaret etti. 45 dakika süren görüşme sonrası ilk açıklama DEM Parti'den geldi. DEM heyeti yarın da AK Parti'yi ziyaret edecek. Görüşme sonrasında açıklama yapan Devlet Bahçeli, hastalığı sonrasında ilk grup toplantısını bayramdan sonra yapacağını söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini TBMM’de kabul etti. Görüşmeye TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan katıldı.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamada "Görüşme son derece yapıcıydı. PKK'nın fesih süreci, yeni yargı paketi, TBMM'de komisyon kurulması ve anayasa çalışmaları ele alındı" denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kabul etti - Resim: 0

Görüşmeye ilişkin CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, "Yaklaşık 45 dakika sürdü görüşme. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıdan uğurladı. Görüşmeye dair bir açıklama yapılmadı. Ancak Bahçeli'nin 14.30'da programı var. Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesaj vermesi bekleniyor. Bahçeli, 'Milli Birlik Komisyonu' kurulması çağrısı yapmıştı. Bugünkü görüşmenin en önemli gündemi buydu." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kabul etti - Resim: 1

YARIN AK PARTİ İLE GÖRÜŞECEKLER

 DEM Parti heyeti yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti grubunu ziyaret edecek. Görüşme saat 15.00’te başlayacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kabul etti - Resim: 2

Görüşme sonrasında açıklama yapan Devlet Bahçeli, hastalığı sonrasında ilk grup toplantısını bayramdan sonra yapacağını söyledi.

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