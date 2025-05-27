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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '27 Mayıs' paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '27 Mayıs' paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin Türkiye siyasi tarihindeki zincirleme kötülüklerin en büyük sebeplerinden olduğunu belirtti.

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Çelik, sosyal medya hesabından "27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne" ilişkin yaptığı paylaşımda, "27 Mayıs darbesi siyasi tarihimizdeki zincirleme kötülüklerin en büyük sebeplerindendir. Millet iradesine kasteden her türlü lanetli girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz Başbakan Menderes'i ve bakanlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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