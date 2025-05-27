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Sigaraya bir zam daha geldi! İşte en ucuz sigaranın fiyatı

Sigaraya bir zam daha geldi! İşte en ucuz sigaranın fiyatı

JTI grubuna ait Winston ve Camel gibi markaların fiyatları 75 TL’den başlayıp 91 TL’ye kadar yükseldi. Tekel Bayileri Derneği Başkanı Erol Dündar, “Bir maliyet zammı da sigaraya” diyerek yeni fiyatları duyurdu.

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Tütün ürünlerinde ardı ardına gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Japon Tobacco International (JTI) grubuna ait sigara markalarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir fiyat artışı uygulandı. Sigaraya gelen son zamla birlikte en düşük fiyatlı ürün 75 TL olurken, bazı markalarda fiyat 91 TL’ye kadar çıktı.

JTI sigara grubuna zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bir maliyet zammı da sigaraya, JTI sigara grubuna zam geldi” ifadelerini kullandı. Dündar’ın açıklamasına göre zam, 11 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Zammın gerekçesi olarak artan üretim ve lojistik maliyetleri gösterilirken, tütün ürünlerindeki vergi yükü de fiyat artışlarını tetikleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

Yeni Fiyatlar Açıklandı

JTI grubuna ait sigaralarda güncellenen fiyat listesi şöyle:

Winston Dark Blue & Deep Blue: 80 TL
Winston Slender Q Line: 80 TL
Winston Slender: 80 TL
Winston: 84 TL
Winston Slims Q Line: 89 TL
Winston Slims: 90 TL
Winston Xsence: 91 TL
Camel Slender: 77 TL
Camel Deep Blue: 77 TL
Camel Black & White: 78 TL
Camel Yellow & Brown: 81 TL


LD: 76 TL
Monte Carlo: 75 TL
Camel Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün): 195 TL

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